ASC Reggio Calabria: riparte la stagione calcistica

Sono passati 4 anni da quando lo staff ASC ha trovato la sua conformazione, 4 anni di crescita, sacrifici e piccole soddisfazioni. Oggi ci ritroviamo ad essere l’ente di promozione che sviluppa piu’ campionati di calcio nella citta’ di Reggio Calabria e Provincia, con numeri che superano ogni piu’ rosea aspettativa. Si parte citando i campionati di punta dell’ente, denominati ASC Piccole Pesti nei quali ad oggi per ogni categoria si contano piu’ di 30 squadre iscritte “costringendo” l’organizzazione a dover suddividere le squadre in piu’ gironi (JONICO, CENTRO E TIRRENICO).

Attestazione questa di un grande lavoro svolto, riconosciuto oltre che dalla società, quest’anno anche dal garante dell’ infanzia e dell’adolescenza Dott. Antonio Marziale, che ha concesso in esclusiva il patrocinio e l’utilizzo del logo per i suddetti campionati. La stagione prenderà il via i primi giorni di novembre ed avrà la sua conclusione nel periodo di giugno, quando tutte le squadre, oltre ad essere premiate, avranno l’occasione di partecipare alle finali nazionali ed a tornei internazionali patrocinati dall’ASC.

Ma l’attività del comitato non si ferma qui, infatti parte dello staff e’ dedicata ai campionati rivolti agli amatori per tutte le fasce di età. Quest’anno, dopo il successo dell’anno scorso, sono stati riconfermati tutti i campionati inserendo anche qualche novità. Il campionato piu’ prestigioso della città che riguarda il calcio a 5, denominato Lega 5, prenderà il via con 12 squadre nella splendida struttura del Reggio Village, dove a sfidare i campioni in carica de GLI SCIACALLI saranno le squadre DL EDILE , LUDOS, POSABI,SPORTING REGGIO, MERENGUES, ATLETICO PENSIONATI, OASI DELLA FRUTTA, C.S. INFORTUNISTICI , I PIMPANTI, AMERICAN WESTERN E TAMIROLESE.

Anche quest’anno inoltre, riparte il campionato di calcio a 5 Interaziendale che vede protagoniste le aziende del territorio reggino che contenderanno il titolo alla squadra delle POSTE. In questo campionato per diventare campioni, si sfideranno: AGENZIA EDITORIALE C.AINIS, CERTACREDITA, MEDIAWORLD, EUROSPIN, GRUPPO APAN, ENEL DISTRIBUZIONE, FILCREDIT, AGIFAR. (Reggio Village, Calamizzi).

Per gli amanti del calcio a 7, invece viene riproposto il campionato SEVEN, che vede protagoniste 12 squadre che contenderanno il titolo al PSV GEBBIONE. Le altre 11 squadre che si sfideranno sono: REAL OLIMPIA, SAN GREGORIO, RIPARO CANNAVO’, NEW TEAM, BET DE NAVA, AS PANDAS, FC RAVAGNESE , REGHIUM, PRIDANDOFFULU, CAFFE’ ANAIS E BOCA SENIOR. (Reggio Village)

Nella Provincia si distinguono, presso la stupenda struttura PUNTA PIANA PALMI, i campionati di calcio a 8 INTERFORZE e OVER 40 che vedono protagoniste 24 squadre suddivise nei due campionati gestiti dal responsabile di zona Leonello Francesco.

Si riconferma su Reggio il campionato INTERFORZE di calcio a 8 in memoria di “ Giovanni Novello”, agente della polizia stradale prematuramente scomparso due anni fa. Quest’anno la location che ospita il campionato è la struttura Bernardino Cordova di San filippo di Pellaro, dotata di un terreno di ultima generazione. Le squadre che contenderanno il titolo alla QUESTURA di RC sono TEC REAL UFP, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA STRADALE , G.S.I RC, VIGOR, XII REPARTO MOBILE, GDF VALUTARIA E BASCHI VERDI.

Grande soddisfazione viene espressa dal Comitato ASC per la presenza del Vicario della Questura di Reggio Calabria Dott. Pellicone, che ha voluto fortemente essere presente alla prima partita del campionato per dare simbolicamente il calcio d’inizio per la terza edizione del campionato, segnale di apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dall’ASC.

Infine nei primi giorni di Novembre avrà inizio il campionato Over 45 di calcio a 8 ASC novità di questa stagione, che vedrà ai nastri di partenza, contendersi il primo titolo di campione provinciale, sei compagini calcistiche, che saranno : ATAM, LUDOS SAN PIETRO, SAN PAOLO, SANT’ANNA, AMATORI BOCALE E SCARSENAL. ( Bernardino Cordova)

Doveroso da parte mia è citare tutti i ragazzi che dedicano parte del loro tempo alla miglior riuscita di tutti i campionati : Mazza Antonino Responsabile Segreteria , Amedeo Basile responsabile segreteria ASC calcio, Massara Francesco Responsabile Arbitri e Campionato Lega 5, Minniti Giovanni Designatore responsabili di campo e responsabile della gestione dei campionati amatoriali, Matteo Vinci gestione app e pagina facebook, Letizia Gianluca responsabile di campo, Sergio Martini responsabile di campo ed infine tutti gli arbitri che in esclusiva gravitano nel mondo ASC.