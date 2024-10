ASC: Swell 2019, numeri altissimi, Ciccio Cozza ospite d’eccezione

L’evento sportivo dell’anno è alle porte e, anche quest’anno, chiude in anticipo le prenotazioni registrando un sold out con due villaggi, 450 camere e oltre 1400 partecipanti. Swell 2019 arrivato alla sua quinta edizione, è pronto a prendere vita in tre giorni di sport, benessere e tanto divertimento. Swell V si svolgerà il 31 maggio, 1 e 2 giugno 2019 a Porto Kaleo Resort Steccato di Cutro Crotone. Dopo il puro spettacolo offerto l’anno scorso l’organizzazione non poteva essere da meno ecco perché, anche quest’anno, il livello sarà altissimo grazie, soprattutto al Main Sponsor Macron e ai partner Yeoman|ADV, Bprint e We sport. Ospiti di calibro internazionale arricchiranno l’intera kermesse sportiva , infatti, l’ASC (Attività Sportive Confederate) ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, sta continuando a lavorare per regalare agli appassionati di sport, ballo e benessere una edizione da urlo, con una nuova location mozzafiato, ospiti che non deluderanno le aspettative e con delle serate imperdibili a cura dei comici Gennaro Calabrese e Rocco Barbaro. Ad arricchire le tre giornate di sano divertimento saranno i presenter internazionali come Troy McCarty guru del pilates, RAUDEL NAPOLES (PILATES) Anna&Sleed (Kizomba), Chimene MahuKu e Teddy Wigga (HipHop), Cosimo Irrera y su Latin Gold (Caraibici), Marco e Francesca (Bachata), Camila Gasparini (Reggaeton), Aleksander Levchuk e Anna Galenda (Brasilian Zouk).

Non mancherà lo spazio per esibizioni e lezioni di presenter a livello nazionale come Christian Biliardi in arte “Mowgly”. Barbara Toffano (bootcamp e indoor cycling), Filippo De Salvo e Franca Rossi (Pilates), Mario “Bobo” Nucera e Salvatore Capasso (hip hop), Raffaele Ciotola (Karate), e tanti eccellenti professionisti calabresi che operano da anni nel mondo del fitness come Mimma Familiari, Pasquale Laurendi (indoor cycling), Nino D’Amico (caraibici), Augusta Ricciardi (danza moderna), Giancarlo Bilardi (break dance), Giuseppe Garreffa(Caribbean), Maria Cataldo e Domenic Scaglione (Laboratorio espressivo), Rocco De Lorenzo (zumba), Erman Zema (Step & Tone), Francesco Praticò (MTB), Rita Perrone e Eugenia Galimi (balli sociali), Emanuela Crispo (aquagym), Anna Mallamaci (danze popolari), Max Marcianò e Giusy DeGaetano (gestualità femminile e carattere maschile).

Ma Swell è molto più che danza, molto più che relax e divertimento, Swell è sport e, volendo sempre più dare spazi positivi per promuovere valori di coesione e aggregazione anche quest’anno tanti campi saranno dedicati alla Swell Cup, trofeo di calcio giovanile con il testimonial d’eccezione che conferma la sua presenza Francesco Cozza, con la partecipazione di società di calcio professionistiche come FC Crotone Reggina 1914 e altre 20 società provenienti da Calabria e Puglia. Siamo solo all’inizio ma l’organizzazione promette di fare un passo in più, un salto di qualità che sbalordirà i fedelissimi e coinvolgerà tanti nuovi amanti delle discipline. Un evento che mette la Calabria positiva al centro della sua attività e che si prefigge di diventare il punto di riferimento di tutto il Sud Italia.