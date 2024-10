Ascoli, Pulcinelli: ‘Continuano a circolare voci false sul nostro club’

Due punti nelle ultime cinque partite per l’Ascoli, dopo una grande partenza e l’illusione di poter disputare un campionato di vertice. L’ultima sconfitta in casa contro la Spal ha lasciato il segno, anche se per il momento nulla si dovrebbe muovere sul fronte tecnico e più in generale sull’area tecnica bianconera, così come afferma il presidente Pulcinelli a picenotime.it:

“Leggo questa mattina che avremmo deciso di puntare su Pietro Leonardi come nuovo direttore sportivo. Con tutto il rispetto per il diretto interessato, tra l’altro squalificato per 5 anni, è una notizia totalmente priva di fondamento, non l’abbiamo mai contattato nè sentito. Dispiace perchè continuano a circolare voci false sul nostro club, questo fatto mi rammarica molto, soprattutto in un momento in cui c’è da rimanere uniti per invertire il trend negativo delle ultime partite. Ora siamo tutti concentrati per la gara di Pisa, ovviamente noi massimi dirigenti siamo al lavoro per individuare il profilo giusto del nuovo direttore sportivo che annunceremo nei prossimi giorni. Come società avremmo puntato su un ritiro forzato in vista del match di Pisa per questo gruppo che ora non sta dando risultati ma il mister ci ha detto che era meglio evitare”.

“Sono tutte chiacchiere false e tendenziose, volte solamente a destabilizzare l’Ascoli. Il mister ha la nostra totale fiducia e sicuramente saprà trovare le leve giuste per motivare i nostri ragazzi in vista della gara di Pisa”.