Asd Reggio Calabria: presentazione squadra all’Arena Ciccio Franco

Appuntamento fissato per venerdì 28 agosto all’Arena “Ciccio Franco” alle 21.30. L’Asd Reggio Calabria si presenterà ufficialmente alla città, durante la kermesse de “ I Tesori del Mediterraneo” giunta ormai alla sua decima edizione. La novità assoluta è data dalla ferma volontà delle società ASD Reggio Calabria e Basket Viola, di essere assieme nel corso di una serata che, in momenti diversi, vedrà la presentazione ai tifosi di entrambe le compagini.

Sarà quindi la manifestazione di cultura, turismo, sport e spettacolo promossa dall’associazione Nuovi Orizzonti ad ospitare la prima uscita ufficiale dell’Asd Reggio Calabria, in occasione di una serata dedicata allo sport cittadino e che si tramuterà in una grande festa dal momento che per la prima volta nella stessa serata saranno presentate ai tifosi sia l’Asd Reggio Calabria che la Viola Basket. Un connubio di sport tra basket e calcio che vuole rinsaldare il rapporto tra le massime espressioni sportive cittadine alle radici della regginità.