L’ASD Scherma Reggio riparte con entusiasmo e nuovi riconoscimenti

L’ASD Scherma Reggio, che ha da poco festeggiato il suo trentennale, ha ripreso ufficialmente gli allenamenti nella palestra del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” della nostra città. Gli atleti avranno la possibilità di prepararsi su sei pedane appositamente allestite, pronte ad accogliere una nuova stagione di sfide e successi.

Dopo l’ottima stagione scorsa, culminata con la qualificazione di ben cinque atleti alla Prima Prova Nazionale di spada svoltasi a Legnano, gli schermidori guidati dal Maestro Salvatore Colica sono pronti per la prima uscita stagionale, in programma il prossimo weekend a Lamezia Terme.

Un meritato riconoscimento è arrivato anche per il Maestro Salvatore Colica, insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo e del Distintivo d’Onore della Federazione Italiana Scherma. Un premio che celebra non solo la sua dedizione, ma anche una lunga tradizione di famiglia: il Maestro Colica raccoglie infatti l’eredità schermistica del prozio Biagio Colica, Maestro d’Armi del primo Novecento, e del Maestro Gianni Bicchi, continuando con passione a trasmettere ai propri allievi i valori e l’amore per questa affascinante, antica e nobile arte.