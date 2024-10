AsproMarathon, più di 400 concorrenti per l’edizione 2019

Cresciuta in forma esponenziale, come quantità di partecipanti e come livello dei ciclisti impegnati. La

AsproMarathon è passata dai più di 100 concorrenti della prima edizione agli oltre 400 di quella in calendario domenica 12 maggio. Una kermesse organizzata con straordinario impegno dall’ASD Rolling Bike, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. La compagine reggina è chiamata a conferire a questo appuntamento con le due ruote artigliate, lo stesso livello espresso dalle altre splendide prove del prestigioso Trofeo Parchi Naturali, nelle quali è inserita e di cui è la quarta tappa stagionale. Seconda invece, del calendario Calabria Mtb Challenge.

FORMAT GARA

Due sono i format di gara previsti, con la competizione Gran Fondo di 47 km dallo stacco di 1450 m e quella Marathon da 74, che segna invece un valore di 2500 m di dislivello complessivo. Il percorso più esteso si articola dall’Arena Ciccio Franco fino a giungere ai 1417 m del Valico Sella Entrata, per poi tornare allo start. La partenza è fissata alle ore 9.

Una gara che esalta le peculiarità tipiche del territorio reggino, che in un range di circa 30 km porta dallo skyline unico del litorale della Città dei Bronzi alle verdeggianti pendenze del bosco più fitto d’Europa, attraverso dei singletrack entusiasmanti e selettivi.

Ai due percorsi gara, si aggiunge anche il tracciato meramente escursionistico da 25 km e 700 m di dislivello, destinato agli amanti della natura in senso stretto e senza ambizioni competitive. Il percorso principale attraversa una porzione del bellissimo Sentiero Italia verso Ortì e tocca zone ancora incontaminate, imponenti massici rocciosi, corsi d’acqua cristallina e suggestivi borghi abbandonati, tutti elementi tipici della cintura montuosa che sovrasta lo Stretto di Messina.

Oltre ad un livello di atleti al top del panorama nazionale, l’edizione 2019 della kermesse reggina vedrà la presenza allo start del più grande specialista in attività, il colombiano Diego Arias, che con il pluri vincente Paolo Colonna rappresenteranno certamente i due Top Bikers assoluti dell’evento.

Imponente per ogni aspetto risulta lo sforzo organizzativo profuso dall’A.S.D. Rolling Bike di Reggio Calabria, team promotore ed organizzatore, che grazie anche all’ausilio di preziosi sponsor, prevede un ricco pacco gara, il Pasta Party, una rigorosa ricognizione per l’ottimale pulizia dei tracciati, fino a consistenti premi finali.

Per il 2019, l’associazione reggina ha esteso il proprio sforzo anche ai ciclisti in erba: durante la competizione infatti, i giovanissimi amanti della mountain bike potranno divertirsi sul campo gimkana che sarà allestito dalla Federazione Ciclistica Italiana nell’area adiacente all’Arena dello Stretto, dove i ragazzini potranno divertirsi ed apprendere i primordi della specialità in compagnia di tecnici federali, appositamente inviati per la AsproMarathon.