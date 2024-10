Oggi Assemblea di Lega A: si vuole completare il campionato

“L’assemblea d’urgenza convocata dalla Lega Calcio ha portato alla decisione di voler chiudere il campionato. Verrà preparato un documento che possa sintetizzare questa decisione con la volontà di fare i passaggi necessari richiesti dal Governo, il protocollo è un passaggio di fondamentale importanza. SI cercherà un accordo per consentire gli allenamenti individuali all’interno dei Centri sportivi, una soluzione ritenuta più sicura rispetto ai parchi. Proprio il presidente Dal Pino ha chiesto unità e compattezza per evitare polemiche e per trovare una soluzione in assoluta serenità. Tutto questo dopo alcune dichiarazioni del ministro Spadafora che avevano portato a una replica piccata da parte di alcuni presidenti. Ora sono necessari altri passaggi decisivi che tutelino il protocollo”.

fonte:alfredopedulla.com