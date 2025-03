Versace confermato nel Consiglio Nazionale dell’Assemblea di Città dell’Olio

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace è stato confermato oggi come membro del Consiglio Nazionale dell’Assemblea Nazionale di Città dell’Olio. La grande rete che riunisce oltre 500 enti e città a vocazione olivicola di tutta Italia ha proceduto in data odierna al rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2025/2030.

“La Calabria conferma una rappresentanza forte – ha affermato il vicesindaco Versace – che premia il lavoro prezioso realizzato in questi anni dal coordinamento regionale sul territorio calabrese, che ha dato slancio al settore olivicolo e ha promosso lo sviluppo dell’oleoturismo anche attraverso la partecipazione a grandi eventi.

Diverse sono state le iniziative poste in essere in tutti questi anni, che hanno visto emergere le tante eccellenze metropolitane e regionali, che hanno avuto la possibilità di mostrare fino in fondo la nostra grande forza”.

“Porgo i miei migliori auguri al rieletto Presidente Sommessa ed a tutti i membri eletti, tra cui il Coordinatore Regionale Flavio Stasi”, prosegue Versace. “Sono grato a tutta l’associazione nazionale e in particolar modo al neo rieletto Presidente Michele Sonnessa, per aver nuovamente riposto in me questa fiducia, che spero di ricambiare con il lavoro che andremo a svolgere. Sono onorato di essere parte di questa nuova squadra e di rappresentare a livello nazionale la mia Regione.”

“Continueremo a concentrarci – ha concluso Versace – per trasformare il turismo dell’olio in un’opportunità di sviluppo per le economie locali e una fonte di reddito non solo per gli olivicoltori, ma per tutta la filiera che comprende ristoratori e operatori turistici, grazie a questa sinergia fondamentale creatasi con l’Associazione di cui sono orgoglioso di far parte.”