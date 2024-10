Assistente di Studio Odontoiatrico, a Reggio Calabria un corso di qualità con Aifitec

La Regione Calabria, recependo l’Accordo in Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome del 23/11/2017, ha pubblicato le nuove linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica per Assistente di Studio Odontoiatrico.

AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica, Ente Accreditato dalla Regione Calabria nonché Provider n.° 5943 ECM del Ministero del Lavoro, propone, con inizio da gennaio 2019 il primo corso ASO nella propria sede di Corso Garibaldi 527 in Reggio Calabria e via Fiume 29 in Siderno.

Ma chi è l’Assistente di studio Odontoiatrico? L’A.S.O. svolge attività di assistenza all’odontoiatria ed ai professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica; predispone l’ambiente e lo strumentario; accoglie i clienti e gestisce la segreteria ed i rapporti con i fornitori.

L’Assistente di studio odontoiatrico svolge inoltre la propria funzione operativa sia negli studi odontoiatrici, appunto, che nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. L’ASO inoltre opera in regime di dipendenza ed in equipe odontoiatrica, secondo le linee operative-organizzative, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni dei professionisti sanitari.

AIFITEC, attraverso un percorso formativo specifico sia di carattere teorico e tecnico-pratico, fornisce all’allievo un corso per il divenire un operatore in grado di intervenire nelle situazioni specifiche ed inerenti nei settori: tecnico-clinico, ambientale e strumentale, relazionale e segretariale-amministrativo.

Il corso gestito dall’AIFITEC che fornirà la qualifica professionale per ASO consta di un percorso formativo di 700 ore con un modulo base di 300 teoria e di esercitazioni e il modulo professionalizzante comprende 400 ore di tirocinio presso una struttura odontoiatrica o similare.

AIFITEC fornirà oltre che una struttura all’avanguardia, anche i sussidi didattici, una piattaforma online, nonché anche l’abbigliamento da lavoro idone per lo svolgimento del tirocinio.

Docenti qualificatissimi, e convenzioni con i migliori studi odontoiatrici, come è di consuetudine, saranno il perno della formazione seria ed attenta, saranno completamente dedicati a tale qualifica di A.S.O.

Al termine delle ore formativo un esame di qualifica è la nuova professione sarà rilasciata per l’Assistente di Studio Odontoiatrico, qualifica valida in tutta Europa.

