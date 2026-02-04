Reggio, l’associazione di volontariato Don Milani ricorda Domenico Siclari a 4 anni dalla scomparsa

"Noi porteremo avanti il suo esempio perché non solo era un grande professionista, ma soprattutto aveva un cuore immenso"

“L’associazione di volontariato Don Milani di Reggio Calabria, ricorda Domenico Siclari. Sono passati quattro anni dalla sua scomparsa ed ancora il suo ricordo,il suo esempio vivono all’interno dell’associazione come in tutta la città.

Domenico era un socio attivo della Don Milani, sempre attivo,sempre presente, sempre proposito alle iniziative nei confronti delle persone in difficoltà. Protettore della Dante Alighieri figura di spicco del mondo Accademico della nostra città e non solo.

Noi porteremo avanti il suo esempio perché non solo era un grande professionista, ma soprattutto aveva un cuore immenso. Grazie Domenico per tutto, perché come dicevi tu bisogna guardare la vita con gli occhi del cuore”, ricorda l’associazione.

