Associazione sostenitori dei pentiti, Klaus Davi eletto presidente onorario

Palermo. “Alle ore 11:30 del 31 Ottobre 2019 a Palermo, alla presenza del notaio dott. Dario Ricolo, é nata l'”Associazione sostenitori dei collaboratori e testimoni di Giustizia“.

Presidente l’imprenditrice Margherita Landa, Vice Presidente l’Ing. Mario Spezia, Segretario Giovanni Sollazzo, Tesoriere il geom.Filippo Misuraca, vice Segretario Dott.ssa Valeria Sgarlata, Vice Tesoriere il giornalista Rai Giovanni Taormina. Presidente onorario il giornalista ,massmediologo Klaus Davi ,impegnato da anni in prima linea contro la Ndrangheta, ideatori e Testimonial Luigi Bonaventura e la moglie Paola Emmolo. Il Presidente Margherita Landa e il Vice Mario Spezia. ”

Lo si legge sul profilo Facebook della neo associazione.

Klaus Davi giornalista, imprenditore della comunicazione è anche consigliere comunale di San Luca (RC) spiega:

“Presto organizzeremo a Roma una manifestazione. Il servizio di tutela dei pentiti non sta funzionando. Con provvedimenti spesso pretestuosi e superficiali persone che hanno fatto arrestare boss vengono letteralmente buttati in strada loro e rispettivi familiari. Per questo ci faremo sentire e per questo ho accettato di impegnarmi in prima persona”.

La Presidente Sgarlata afferma invece:

“Con grande Onore ,noi del Comitato Sostenitori dei CdG e altri denuncianti, diamo il benvenuto al nostro Presidente Onorario il giornalista massmediologo Klaus Davi che tra le altre tante cose, da anni è impegnato in prima linea contro la Ndrangheta e direttamente in Calabria in territorio di guerra .Il suo coraggio è pari a pochi e noi crediamo in lui e nel suo modo narrativo di raccontare la mentalità Ndranghetistica . Ci sosterremo con tutte le nostre forze.Tutti noi lasciati soli nella lotta , uniti non siamo più soli. Uniti si può!”.