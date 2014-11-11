Associazione “Ulysses”: scopri gli appuntamenti di novembre

L’associazione Ulysses, che in questi giorni nel suo Centro culturale ospita la mostra “Miti e Seduzioni: un percorso di arte e di vita” dell’artista Carlo Simoni, darà il via a partire dal 14 novembre ad una serie di incontri culturali secondo il seguente calendario:Venerdì 14 novembre 2014 alle ore 17:00L’identità culturale e la ri-significazione dei luoghi: “la presenza ebraica in Calabria” a cura della Dott.sa Chiara CorazziereVenerdì 21 novembre 2014 alle ore 17:00“Poesie di Mons. Musolino” a cura della prof. Eugenia Musolino Venerdì 28 novembre 2014 alle ore 17:00Patrimonio archeologico del Museo: “Oltre i bronzi” a cura della Dott.sa Roberta SchenalIl Centro culturale Ulysses è ubicato a Reggio Calabria in Via Re Ruggero,5. Per informazioni366-5285339associazione.ulysses@tiscali.it