Assoluti di break dance 2020, Mowgly vince il titolo di campione italiano – FOTO

Cristian Bilardi in arte Mowgly torna a far parlare di sè. Il breaker reggino, che la scorsa stagione, è stato protagonista nel programma ‘Amici‘ di Maria De Filippi, torna ad imporsi nella scena nazionale grazie ai Campionati assoluti 2020 della FIDS (Federazione Italiana Danze Sportive).

Tra il 30 gennaio ed il 2 febbraio, si sono tenute a Perugia, le gare che hanno consacrato Mowgly come nuovo campione italiano. Alle gare hanno partecipato i migliori breaker d’Italia, ma a spuntarla, alla fine, è stato il ballerino reggino.

“Finalmente la break inizia ad essere riconosciuta come sport, insieme anche ad altri tipi di danza. Adesso tutti i più grandi appassionati non aspettano altro che le Olimpiadi 2024”.

Dopo questa ennesima conquista, Cristian Bilardi ha altri progetti per il futuro:

“L’obiettivo iniziale era quello di far parte della ‘squadra azzurra’ che porterà alto il nome della nostra nazione. Ma in questi mesi continuerò ad allenarmi come un pazzo perchè a maggio mi aspetta un’altra importante sfida in Cina”.