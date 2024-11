ATAM: implementazione del parco bus e potenziamenti servizi

ATAM, dopo la recente implementazione del parco bus, ha potenziato il servizio verso i plessi scolastici siti nell’area di via Reggio Campi, ripristinando la corsa della linea 6 delle ore 7.30 in partenza da Piazza Garibaldi, offrendo così un ulteriore supporto per gli studenti provenienti dalla fascia ionica reggina.

Sono anche sott’ esame del management di ATAM possibilità di ulteriori collegamenti per rispondere alla crescente domanda di servizio per tutti gli utenti provenienti dalle periferie che devono quotidianamente raggiugere il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” e gli altri istituti limitrofi.

Ne hanno discusso i vertici aziendali e la Dirigente Scolastica del suddetto Liceo, Prof.ssa Giuseppina Princi, durante una riunione dedicata che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede di ATAM, nel corso della quale, tra le altre cose, si è avviata anche l’ ipotesi di un percorso educativo dedicato ai più giovani per continuare così il dialogo, già intrapreso dall’ azienda con scuole, alunni ed insegnanti al fine di ragionare insieme sull’importanza della mobilità sostenibile e su cosa significhi essere viaggiatori responsabili.

A riguardo è stato è programmato per il prossimo 29 febbraio alle ore 10.00 presso l’ Aula Magna del Liceo “Da Vinci” un primo incontro con gli studenti, cui interverranno l’ Assessore alla Pianificazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile – Mobilità e Trasporti – Smart City Città di Reggio Calabria, ing. Agata Quattrone, il management di ATAM e la prof.ssa Giuseppina Princi, Dirigente del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”.