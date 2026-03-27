Athletic Palermo-Reggina: designato il direttore di gara

Si gioca contro la capolista, ma la squadra è "costretta" a vincere per restare aggrappata nella corsa al vertice

Resa nota la designazione arbitrale per Athletic Palermo-Reggina, gara valida per la ventinovesima giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 29 marzo alle ore 15.

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A dirigere l’incontro sarà il signor Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina. Il direttore di gara sarà assistito dai signori Alex Scaldaferro della sezione di Vicenza e Leonardo Grimaldi della sezione di Bari.

Per gli amaranto si tratta di un appuntamento importante in questa fase finale di stagione, con la squadra chiamata a vincere per restare aggrappata nella corsa al vertice.