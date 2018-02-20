Sul campo d’Addestramento dell’Esercito “El Alamein” della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, si è disputata la gara di corsa campestre denominata “Cross del Sud 2018“, su un tracciato di 2 km, dove il pubblico ha avuto la possibilità di seguire l’intera competizione, sul quale si sono confrontate le rappresentative regionali assolute di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Puglia.

La pioggia caduta durante tutta la fase di gara, ha reso ancor più tipica questa specialità dell’Atletica Leggera ed i ragazzi calabresi si sono ben distinti con ottimi piazzamenti; a vincere la gara assoluta è stato il fenomenale laziale Francesco Guerra dell’Atl. Roma Sud, che ha regolata nell’ordine l’altro rappresentante del Lazio Diego Luca Boraschi dell’Atl. Futura Roma ed il “nostro” Ayoub Idam della Cosenza K42 (primo junior), il quale scoprendo nuove sensazioni, ha comandato il ritmo gara per gran parte del percorso senza nessun tatticismo cedendo solo sul finale. Ancora un’ottima prestazione di Ahmed Semmah, allievo al primo anno dell’Atletica Cosenza, giunto in tredicesima posizione e terzo di categoria; 19a e 31a posizione per i compagni di squadra Alberto Giugato e Pasquale Praticò (Cosenza K42) mentre alle prime esperienze di gare importanti l’allievo Antonino Leonello (Atl.Barbas) si piazza al 39° posto.

Da citare l’ottima organizzazione della Fidal Campana e la grandissima accoglienza ricevuta dal Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, che ha offerto il pranzo a tutte le rappresentative.

Fonte: fidal.it