Attendiamoci Onlus: ecco il programma natalizio

“E cominciarono a fare festa”: il motto scelto da Attendiamoci per il quindicesimo anno di attività si adatta benissimo alle festività natalizie.

L’associazione, che si occupa di promozione delle risorse personali e prevenzione del disagio giovanile, ha iniziato i festeggiamenti in anticipo, accendendo le luci dell’albero di Natale già il 4 dicembre nella sede milanese di Via Massena 4, un immobile confiscato che l’associazione gestisce da più di un anno. Ma il clou della stagione deve ancora arrivare: il 10 e 11 dicembre aprono, a piazza San Giorgio, le bancarelle artigiane dei Mercatini di Natale.

Negli stand, i prodotti creati dai volontari dell’associazione e il “Creative Lab” di Attendiamoci, presente in versione “open” per realizzare dal vivo un oggetto ricordo. Magari una tazza con una foto della persona amata che potrà essere portata da casa o scattata sul posto dai ragazzi del laboratorio. Ma i giovani di Attendiamoci saranno già dentro il clima natalizio: nel pomeriggio del 9 dicembre, alle 18.30, addobberanno assieme il Villaggio dei Giovani, il bene confiscato alla ‘ndrangheta, che gestiscono dal 2009.

La stessa festosa operazione avrà luogo anche venerdì prossimo alle 17.30 nell’altra struttura cittadina, la Casa dei Giovani “Peppe Condello”. Nel luogo della condivisione giovane-giovane festoni, presepe ed albero saranno l’occasione per un momento di condivisione aperto a tutti. Sabato 17 sera, invece, al Villaggio dei Giovani, vicino alla stazione O.Me.Ca, è tempo di buon cibo e giochi: i volontari di Attendiamoci propongono una buona pizza cotta nel forno a legna e, poi, divertimento con un classico passatempo natalizio, il Mercante in fiera.

Mercoledì 21 alle 19, alla Casa dei Giovani, l’ormai tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi, naturalmente accompagnati da musica, giochi, e rinfresco a base di dolci natalizi come il panettone, il pandoro e i tradizionali petrali. Il 27 dicembre alle 19, invece, ai nuovi soci di Attendiamoci sarà dato il benvenuto con la celebrazione dei Vespri solenni nella chiesa protopapale della Cattolica dei Greci, in via Aschenez.

Dal giorno dopo, appuntamenti di nuovo dedicati al divertimento, ma stavolta pensato per un pubblico di soli giovani, anche il 28 dicembre, sempre nella struttura intitolata alla memoria di Peppe Condello: “Natale al sud – giochi e panettone” prenderà il via alle 19, una serata pensata per i ragazzi reggini che, studiando fuori sede, tornano a Reggio per le vacanze di Natale.

Per chiudere l’anno in bellezza, ed aprire il nuovo in festa, dalla mezzanotte del primo gennaio 2017 i volontari di Attendiamoci aspettano i ragazzi della città, sempre alla Casa dei Giovani “Peppe Condello”, con il veglione “No alcool”: una provocazione che Attendiamoci lancia da anni per dimostrare che è possibile divertirsi anche senza bere.

Musica dal vivo, Dj set e tanto altro per dare un gran benvenuto al 2017, l’anno in cui Attendiamoci ha deciso di “fare una gran festa”.

PROGRAMMA

– 4 dicembre: addobbo albero di Natale in Via Massena 4

– 10/11 dicembre: “I Mercatini di Natale” in piazza San Giorgio al Corso

– 9 dicembre – 17.30: addobbo natalizio del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta

– 16 dicembre – 18.30: addobbo Casa dei Giovani “Peppe Condello”

– 17 dicembre – 20.30: Serata pizza con Mercante in fiera al Villaggio dei Giovani

– 21 dicembre – 19.00: auguri di Natale presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (musica, giochi e panettone)

– 27 dicembre – 19.00: Cerimonia di ingresso nuovi soci Attendiamoci ONLUS con celebrazione presso la Chiesa Protopapale della Cattolica dei Greci

– 28 dicembre – 19.00: “Natale al Sud – Giochi e panettone”

– 31 dicembre/01 gennaio: Veglione Casa dei Giovani 2017 – “E cominciarono a fare festa”