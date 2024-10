Atto intimidatorio a Sorgonà, Falcomatà: ‘Reggio è un’altra cosa, siamo con te’

A commentare quanto accaduto nella giornata di ieri, sabato 23 maggio, è il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“La città è con te Filippo, la stragrande maggioranza di questa città è con te. È con te la città che conosce il sacrificio, le difficoltà, la fatica, la paura; ma anche il coraggio, la speranza, l’ostinazione, la voglia di non arrendersi e non indietreggiare mai. Reggio, questa Reggio, è al tuo fianco”.

Il primo cittadino prosegue:

“Proprio per questo domani, insieme alla giunta e ai consiglieri, visiteremo il tuo Museo della Seta. Dovremmo farlo tutti, sarebbe il modo migliore per dire da che parte stiamo, per dire che a noi queste sentenze di condanna fanno solo ridere e anche per conoscere un pezzo importante della storia della nostra città.

Per dire soprattutto che Reggio è un’altra cosa, che noi siamo un’altra cosa”.