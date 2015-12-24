Auguri di Natale solidali alla ‘Ginestra’

Dopo l’incendio che ha distrutto l’erboristeria storica, istituzioni e commercianti si stringono attorno al titolare con un gazebo a piazza Camagna

Hanno un sapore tutto solidale gli auguri che quest’anno la Confcommercio Reggio Calabria ha dato alla città. Non in sede come da tradizione ma a piazza Camagna. Questa mattina alla presenza di cariche istituzionali, comunali e provinciali, un rinfresco organizzato assieme al titolare de “La Ginestra”, Ernesto Gandolfo. La nota e storica erboristeria reggina che nei giorni scorsi è stata distrutta dalle fiamme ma non per questo ha smesso la sua attività. Infatti la Confcommercio, insieme al Comune, si sono adoperati subito allestendo, difronte l’erboristeria, proprio a piazza Camagna, un gazebo dove “La Ginestra” continua la sua attività. Un aiuto concreto che la Confcommercio così come le istituzioni, che tempestivamente sono intervenute per non lasciare solo Gandolfo, va a unirsi alla solidarietà e vicinanza degli altri commercianti della zona presenti questa mattina.

Il ringraziamento di Ernesto Gandolfo

«Abbiamo ricevuto il calore e l’affetto di tutti – ha affermato commosso Ernesto Gandolfo -, la città si è stretta attorno a noi. Un grazie va alla Confcommercio, ma anche le istituzioni che subito si sono adoperati per darci la possibilità di continuare a lavorare soprattutto in questi giorni di festa continuando a mantenere i due posti di lavori che noi abbiamo da sempre nell’erboristeria». Nell’occasione Gandolfo ha annunciato che il prossimo 10 gennaio “La Ginestra” riaprirà i battenti.

In un clima natalizio, accanto ai vertici della Confcommercio, non sono voluti mancare gli Assessori comunali Giovanni Muraca e Mattia Neto, nonché il consigliere comunale Nicola Paris e quello provinciale Demetrio Cara.