Auguri a Fulvio Simonini, l’eroe del Celeste (video)

Due stagioni in maglia amaranto, la prima di straordinaria esaltazione e quella rincorsa alla serie A sfumata proprio nel finale, la seconda amara con la retrocessione della Reggina in cadetteria.

Fulvio Simonini nelle 64 presenze con la Reggina, ha realizzato 16 gol, tantissimi quelli importanti, uno assolutamente indimenticabile. 22 ottobre 1989, il derby è quello più sentito contro i rivali sportivi di sempre del Messina, per l’attaccante ex Padova è l’esordio.

Diventare da subito un idolo della tifoseria amaranto è stato semplicissimo, una rete al minuto 64 contro i giallorossi alla prima uscita e per Simonini è stato proprio così. La Reggina espugna il Celeste con una sua grande prodezza, ingresso nel cuore dei tifosi e dopo nella storia.

Oggi per Fulvio Simonini è il 57° compleanno, a lui i più sinceri auguri dalla redazione sportiva di City Now.