Auteri: ‘Reggina in B? Nel girone di ritorno tutto cambierà’

La sconfitta al Granillo contro la Reggina e quella successiva in casa contro il Potenza sono costate la panchina a Gaetano Auteri, esonerato dal Catanzaro nella stagione in cui i giallorossi erano partiti come favoriti per la vittoria finale. E’ stato interpellato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, queste le sue dichiarazioni riprese anche da tuttobari.com:

“La Reggina ha in tasca la B? Sarebbe follia pensarlo. Ci sono 21 gare e nel girone di ritorno tutto cambierà. Non solo per il mercato. Molte squadre cambieranno atteggiamento. Potenza, Monopoli e Bari? Ognuno avrà un’occasione per dare un segnale importante: bisognerà vedere chi sarà pronto a coglierla”.

