Reggina: Toscano spiega perchè il Granillo dovrà essere pieno

Torna sulla necessità di vedere il Granillo pieno mister Toscano nel suo intervento a Radio Antenna Febea:

“Io credo che la più grande gratificazione per questo gruppo di calciatori sia quella di vedere lo stadio pieno. Sarebbe la dimostrazione di un lavoro che viene apprezzato e riconosciuto dalla tifoseria. Il mio augurio è proprio questo, il Granillo gremito, perchè dire bravi a tutti sempre io va bene, ma non basta, i giocatori hanno la necessità di avvertire il calore della gente, grazie alla loro spinta si può fare qualcosa di straordinario.

Attenzione, però, faccio una precisazione. 8000-9000 spettatori per la serie C sono tantissimi, diventano pochi per una piazza come Reggio Calabria e per l’andamento impressionante della squadra in questa prima parte di stagione. Ma non solo per il primato in classifica, quanto per l’atteggiamento ed il comportamento dei ragazzi, tutti chiedevano attaccamento alla maglia e sudore, questo gruppo sta rispondendo alla grande anche in questo senso. E ripeto, l’unico modo per ringraziarli è la massiccia presenza allo stadio.

Stanno stupendo tutti e li ho invitati a stupire ancora. I numeri che si stanno facendo sono incredibili, ma in tutti c’è il desiderio di migliorarli ancora e di arrivare fino alla fine”.