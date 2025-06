Reggio, auto in fiamme nella notte: indaga la Polizia – FOTO

Attimi di apprensione nella notte a Reggio Calabria, dove una vettura è stata incendiata nel quartiere di Archi.

Poco dopo l’una del mattino, un forte allarme ha squarciato il silenzio, svegliando i residenti che si sono trovati di fronte all’auto in fiamme. Allertate le autorità competenti, i condomini si sono immediatamente adoperati per estinguere l’incendio che ha interessato una Jaguar.

Sul posto sono giunti poi i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area e due pattuglie della Polizia di Stato per i rilievi del caso.

L’incendio, fortunatamente, non ha coinvolto nessuna delle altre macchine parcheggiate nel cortile condominiale, nè causato danni a persone.

Leggi anche

Si ipotizza la matrice dolosa.