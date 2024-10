Autocertificazione ancora necessaria (solo) per gli spostamenti fuori regione

Questo pomeriggio, 18 maggio, il sito del Viminale ha aggiornato la sezione dedicata all’autocertificazione. Il documento che ci ha accompagnato in questi lunghissimi mesi di lockdown non è ancora da cestinare.

La dichiarazione non serve più per gli spostamenti dalla propria abitazione e nel comune di residenza e, a partire da oggi sono autorizzati anche spostarsi liberamene all’interno della propria Regione.

Per chi, invece, ha dei motivi particolari per viaggiare in Italia è stata pubblicata l’ultima versione di autocertificazione. Si tratta della la sesta dall’inizio dell’emergenza. Sarà simile alla precedente che riportava più voci. I motivi comprendono: lavoro, necessità e urgenza, salute. Il Viminale, in ogni caso, ha specificato che anche la precedente versione verrà accettata ai controlli, basta barrare le voci non più attuali. L’autodichiarazione è comunque in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Per scaricare l’autocertificazione CLICCA QUI