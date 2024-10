Fase 2 – All’autocertificazione degli spostamenti si aggiunge la voce ‘congiunti’

Il testo per certificare gli spostamenti muta, ancora una volta. Scarica il pdf

Il testo per certificare gli spostamenti muta, ancora una volta. Nelle ultime ore si è creata non poca confusione sulla necessità di portare con sè l’autocertificazione oppure se non farlo.

Per quanto riguarda la città di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sciolto ogni dubbio nella serata di ieri, quando nel solito appuntamento in diretta sulla sua pagina Facebbok, ha affermato:

“L’autocertificazione sarà necessaria anche per gli spostamenti a piedi, che si tratti di attività motoria o sportiva”.

In questa nuova versione della dichiarazione è stata inserita una nuova voce: quella riguardante i congiunti. Adesso, oltre ai motivi ben noti, comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute, è possibile trovare anche “incontro con i congiunti“.

Per poter scaricare il PDF del documento completo CLICCA QUI.