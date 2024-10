Automobilismo. Tutto pronto per lo slalom Mannoli – Gambarie

E’ tutto pronto per la ripresa dell’attività motoristica sull’Aspromonte grazie all’impegno della Scuderia “Piloti per Passione” di Sambatello, presieduta dal Dott. Giuseppe Denisi.

Domenica 25 Giugno 2017 con inizio alle ore 9.00 si disputerà il 2° Slalom di GAMBARIE, gara automobilistica che vedrà interessati i migliori piloti meridionali sull’impegnativo e caratteristico percorso Mannoli – Gambarie realizzato sul tracciato della cronoscalata Santo Stefano Gambarie, lambendo il Parco Nazionale d’Aspromonte.

La manifestazione è organizzata dallo staff della scuderia “Piloti per Passione” della dinamicissima Direttore sportivo Elisa Denisi ed è valida quale 3^ Prova del Campionato Regionale Slalom ACI SPORT, organizzato dall’Aci di Catanzaro guidato da Eugenio Ripepe.

L’evento è reso possibile, anche, grazie alla fattiva collaborazione degli sponsor, degli operatori economici ed al lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale di Santo Stefano con in testa il sindaco Dott. Francesco Malara, che si stanno prodigando per la buona riuscita della manifestazione.

Oltre alla folta schiera dei piloti reggini, sono numerosi i piloti che giungeranno dal cosentino e dal catanzarese, mentre si preannuncia nutrita anche la rappresentanza siciliana (anche in virtù del fatto che è stata chiesta ed ottenuta la deroga per far partecipare i piloti siciliani in possesso di licenza light).

La partenza è prevista sulla ex SS 184 Gallico – Gambarie, in località MANNOLI dal Km. 27,500 con arrivo all’ingresso del centro abitato di GAMBARIE al Km. 30,490; sul percorso saranno posizionate 12 postazioni di coni in chicane.

Al primo appuntamento stagionale a Gambarie, saranno presenti i più forti piloti della specialità con buone chanche per successo di classe anche tra i piloti di casa.

L’inizio della gara – in tre manche più il giro di ricognizione – è previsto per le ore 10.00 con giro di ricognizione dalle ore 9.30 (mentre il percorso già dalle ore 8.00 sarà chiuso al traffico – sarà possibile, in ogni caso raggiungere l’arrivo a GAMBARIE tramite i percorsi alternativi da San Roberto, Melia, Terreti e Bagaladi).

Nella giornata di sabato 24 giugno con inizio dalle ore 15.00 alle ore 19.30, presso il Bar Trapani a MANNOLI (RC) si svolgeranno le verifiche ante-gara sportive e tecniche ed il pubblico potrà ammirare da vicino i bolidi che nella giornata di domenica parteciperanno alla gara e conoscere i piloti. Le operazione di verifiche sono programmate anche domenica 25 giugno 2016 dalle ore 7:00 alle ore 8:00.

La premiazione è prevista domenica 25 giugno 2017, 1 ora dopo il parco chiuso, presso la Piazza di GAMBARIE – RC (ore 15.00 circa).

Per raggiungere il luogo dove si svolgerà il suddetto evento: percorrere AUTOSTRADA A3 USCITA GALLICO e continuare per SS 184 GALLICO – GAMBARIE. Considerato che il percorso già dalle ore 8.00 sarà chiuso al traffico – sarà possibile per il pubblico – in ogni caso raggiungere l’arrivo a GAMBARIE tramite i percorsi alternativi da San Roberto, Melia, Terreti e Bagaladi.

Si rammenta ai piloti che la scheda di iscrizione DOVRA’ essere inviata – entro i termini previsti dal regolamento ed unitamente alla quota di partecipazione di € 105,00 (per chi giunge da fuori regione la quota è di € 55,00) all’indirizzo e-mail: pilotiperpassione@virgilio.it

Il pubblico che giungerà da tutti i Centri del reggino e dalla vicina Sicilia – per la soddisfazione del presidente della Scuderia Piloti per Passione Pino Denisi – sicuramente dalle prime ore del mattino, cercherà di “occupare” le postazioni che offrono la migliore visibilità sul percorso per poter ammirare le peripezie dei piloti ed ascoltare l’assordante ed al tempo stesso piacevole rombo dei motori.

Gli appassionati dei motori e delle gare di slalom e patiti dei social network su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/events/1382750768468612/ potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale, nonché visionare l’elenco degli iscritti e le classifiche.

La Gara è anche un momento di solidarietà, infatti il Team Piloti per Passione sostiene l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) di Reggio Calabria.