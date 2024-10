Automobilismo – Il reggino Domenico Morabito premiato a Monza

Un 2018 scintillante per il motorsport della città dei Bronzi, con la duplice vittoria centrata nel campionato italiano di velocità in salita ed in quello slalom

Un 2018 scintillante per il motorsport della città dei Bronzi, con la duplice vittoria centrata nel campionato italiano di velocità in salita ed in quello slalom, per i reggini Domenico Morabito e Rocco Porcaro, premiati al Monza Eni Circuit dall’Automobil Club d’Italia durante una sontuosa premiazione.

Tributo speciale in Brianza anche per Giuseppe Cuzzola, anche lui vincente ma nel Trofeo Italiano Velocità Montagna, della zona Sud. I tre driver del team Piloti per Passione, gestito dal medico da corsa Giuseppe Denisi, hanno firmato una stagione eccezionale per intensità e risultati.

Sulla scia dei titoli parziali già vinti in passato con il prezioso contributo di papà Rocco, abilissimo preparatore e tassello importante nelle storiche vittorie di titoli nazionali del compianto Enzo Laganà, Domenico Morabito ha centrato un sontuoso poker, vincendo Il Campionato Italiano Velocità Montagna nel gruppo Bicilindriche, il trofeo Asso Minicar, il Volante d’Oro ed il Campionato Italiano riservato ai preparatori.

Un dominio costante, in ogni fase della stagione. Nelle officine di Villa San Giovanni, il vigile del fuoco e papà Rocco, affilano già le armi per difendere questi prestigiosi titoli nel 2019.