Autonomia differenziata, Cannizzaro: “D’accordo con Tajani, non sia a svantaggio di nessuno”

“L’autonomia non deve essere una riforma a vantaggio di uno e a svantaggio dell’altro. E pensiamo debba favorire tutti, da Bolzano a Pantelleria. Vigileremo per questo. Anche se ritengo che il voto sarà più in là”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, alla conferenza stampa per la presentazione dell’accordo con Svp. Se si allungheranno i tempi? “Importante che sia spazio per un dibattito approfondito – ha precisato – . In Fi non ci sono malumori. Chiediamo un’autonomia differenziata che non sia a danno di una parte rispetto all’altra”.

Rispetto alle parole del segretario nazionale di Forza Italia, hanno espresso massima condivisione il deputato e coordinatore regionale Francesco Cannizzaro e l’onorevole Annarita Patriarca.

“Apprezziamo e condividiamo totalmente le parole del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che in merito all’autonomia differenziata ha sottolineato come ci debba essere un dibattito approfondito e ha chiaramente detto che questa norma non dovrà in alcun modo essere a danno di una parte rispetto all’altra. Sarebbe, dunque, utile un approfondimento ulteriore del testo, da farsi in Commissione o magari in Aula.

Il capogruppo di FI in Affari costituzionali Paolo Emilio Russo ha correttamente detto che il partito azzurro in Commissione non ha presentato alcun emendamento, del resto nell’esaminare il provvedimento avremo modo di valutare i tantissimi emendamenti presentati dall’opposizione”. Così in una nota congiunta Francesco Cannizzaro e Annarita Patriarca, deputati di Forza Italia. “Per quanto riguarda possibili emendamenti di Forza Italia – concludono – se non sono stati presentati in Commissione ciò non vuol dire che non possano essere portati in Aula”.