Autonomia differenziata, Roschetti(M5S): ‘Una condanna a morte per il Sud’

"Il Governo Meloni, con la regia di Calderoli e l’avallo dei governatori firmatari, tra i quali Occhiuto, ha scelto il destino del Mezzogiorno: lo smantellamento definitivo del diritto alla salute" la nota

“Il Governo Meloni, con la regia del Ministro Calderoli e l’avallo dei governatori firmatari, tra i quali Roberto Occhiuto, ha scelto il destino del Mezzogiorno: lo smantellamento definitivo del diritto alla salute. Le preintese approvate sono un attacco diretto alla Calabria e a tutto il Sud”.

Inizia con queste dichiarazioni la nota stampa di Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Reggio Calabria, che prosegue:

“In pratica l’ha rifatto, raccontava di essere contrario, ha rilasciato tante interviste , ne ha parlato tanto ma quando si è trattato di scegliere, ha scelto SI al disegno della destra, ancora una volta SI contro la Calabria. Il meccanismo è perverso: permettere alle regioni ricche di trattenere risorse per pagare meglio medici e ospedali significa innescare un’emigrazione sanitaria senza ritorno. Il Nord si arricchisce sulla pelle dei malati meridionali, trasformando il nostro dolore in un profitto per i loro bilanci”.

Il richiamo alla sentenza 192/2024

“Questa – prosegue la Roschetti – non è solo un’ingiustizia sociale, è un abuso giuridico. La sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale ha già tracciato un confine netto: l’autonomia non può calpestare l’unità della Repubblica né i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti a tutti, senza distinzioni geografiche. Come Movimento5 Stelle , non resteremo a guardare. Faremo di tutto per portare queste intese in tribunale non appena tenteranno di diventare legge, forti dei paletti fissati dalla Consulta”.

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