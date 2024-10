Autonomia, i capigruppo di maggioranza: ‘In Consiglio regionale approvato documento politico’

"Mai avuto alcun timore a discutere dell’autonomia differenziata. In Aula già fatto due volte" la nota dei capigruppo

La raccolta firme per il referendum abrogativo prosegue con successo e in Calabria le polemiche sulla posizione del centrodestra non si placano.

Di seguito la nota stampa dei capigruppo di maggioranza al Consiglio regionale della Calabria.

Dichiarano nella nota i capigruppo:

“Il Consiglio regionale della Calabria non ha mai avuto alcun timore a discutere dell’autonomia differenziata. In Aula lo ha già fatto due volte, in maniera estesa e approfondita e dal confronto sono emerse le posizioni dei gruppi politici e dei singoli consiglieri, senza dimenticare che, proprio nell’ultima seduta, il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto ha risposto all’interrogazione posta da un esponente dell’opposizione e che nella seduta della prima Commissione di mercoledì l’argomento è stato affrontato con la partecipazione dei sindaci”.

Prosegue la nota:

“Sul tema, va ricordato, il centrodestra calabrese ha approvato un documento che, senza le urla populiste degli ultimi mesi, tiene conto della tutela sostanziale degli interessi della popolazione calabrese, cosicché, per dargli seguito, si è deciso di coinvolgere le nostre Università, affinché sia effettuato un approfondimento concreto sulle ricadute in Calabria derivanti da eventuali intese Stato-Regioni sulle materie non Lep. Aspetto, quest’ultimo, poco trattato e che il Consiglio regionale della Calabria ha avuto il merito di porre all’attenzione generale”.

Conclude la nota dei capigruppo di maggioranza in consiglio regionale: