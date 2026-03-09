Autovelox a Reggio, il tam tam corre via WhatsApp: facciamo chiarezza

In queste ore su WhatsApp sta circolando un messaggio che parla della presunta installazione di nuovi autovelox a Reggio Calabria, creando preoccupazione tra molti automobilisti. In realtà si tratta di un’informazione imprecisa che non trova alcun riscontro.

È vero che in passato è stata autorizzata l’installazione di nuovi dispositivi per il controllo della velocità. Tuttavia, al momento, queste apparecchiature non verranno installate né attivate.

Alla base della decisione c’è il nodo legislativo legato alla mancata omologazione degli autovelox. Il Codice della Strada prevede infatti che gli strumenti utilizzati per il rilevamento della velocità debbano essere omologati. Il problema è che, ad oggi, in Italia non esiste alcun dispositivo che risulti formalmente omologato secondo la normativa vigente.

Molte apparecchiature utilizzate negli anni sono state semplicemente approvate, ma non omologate. Una differenza che negli ultimi tempi è diventata centrale nelle decisioni finali.

La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che per effettuare legittimamente il servizio di rilevamento della velocità gli strumenti devono essere omologati e non soltanto approvati. In assenza di questo requisito, le sanzioni rischiano di essere considerate non valide.

Per questo motivo, secondo quanto appreso, la Polizia Locale di Reggio Calabria non attiverà alcuna postazione di controllo elettronico della velocità fino a quando il quadro normativo non sarà chiarito.

Sul tema è in corso un intervento legislativo. Una normativa italiana è infatti attualmente al vaglio della Commissione europea e dovrebbe consentire di superare il problema legato alla mancata omologazione degli autovelox.

Dopo l’eventuale via libera dell’Unione Europea, il Governo potrebbe intervenire con un decreto ministeriale o con una modifica normativa che equipari l’approvazione all’omologazione o che aggiorni l’attuale disciplina prevista dal Codice della Strada.

Fino ad allora, dunque, nessun nuovo autovelox verrà installato o attivato a Reggio Calabria, nonostante i messaggi che stanno circolando sui social e sulle chat private.

L’invito resta comunque quello alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità, indipendentemente dalla presenza o meno dei controlli elettronici.