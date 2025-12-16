Peugeot Dealer Convention 2025: ‘Autozeta’ premiata con un importante riconoscimento

La storica concessionaria calabrese, con sedi a Reggio e Vibo, ha ricevuto il premio "Best Performance Canale Privati"

Autozeta Concessionarie, storica realtà del settore automotive con oltre 50 anni di presenza sul territorio calabrese, che opera con sedi a Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha ricevuto un importante riconoscimento nazionale.

In occasione della Peugeot Dealer Convention 2025, svoltasi presso il Cinema Melzo, Autozeta ha ricevuto il premio “Best Performance Canale Privati”, un riconoscimento che valorizza le migliori performance a livello nazionale nel rapporto con la clientela privata.

Il premio certifica i risultati raggiunti in termini di:

efficacia commerciale;

qualità del servizio;

capacità di costruire relazioni solide e durature con i clienti.

Ciò conferma il valore di un modello organizzativo fondato su competenza, affidabilità e forte radicamento locale.

“Sono felice di condividere questo premio con tutte le persone che ogni giorno contribuiscono ai risultati di Autozeta”, ha commentato Alessandro Zagarella, CEO di Autozeta Concessionarie. “È un riconoscimento che rappresenta il lavoro di squadra, la fiducia dei nostri clienti e l’impegno costante di una realtà che, da oltre cinquant’anni, opera e cresce insieme al proprio territorio”.

La Peugeot Dealer Convention rappresenta uno dei momenti più significativi di confronto e valorizzazione delle eccellenze della rete italiana. In questo contesto, il premio assegnato ad Autozeta assume un valore ancora più rilevante, unendo risultati nazionali a una storia imprenditoriale profondamente legata alla Calabria.

Un traguardo di crescita e innovazione nel settore automotive

Un traguardo che non costituisce un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di crescita e innovazione, continuando a investire su persone, territorio e qualità del servizio.

Il riconoscimento arriva in un momento di grande cambiamento per il mercato dell’auto, sempre più orientato verso:

soluzioni ibride ed elettriche ;

ed ; nuove tecnologie ;

; un modo diverso di vivere la mobilità.

In questo scenario, il ruolo del concessionario evolve: non è più solo un punto vendita, ma un partner capace di guidare le persone nelle loro scelte, con competenza, trasparenza e attenzione reale alle esigenze quotidiane.

È proprio questo il valore che Autozeta continua a offrire ai propri clienti: un supporto concreto, costruito su oltre cinquant’anni di esperienza, sull’ascolto e su un rapporto di fiducia che si rinnova ogni giorno. Il premio “Best Performance Canale Privati” rappresenta anche questo: la conferma di un legame autentico con il territorio e con chi sceglie Autozeta per la propria mobilità, oggi e domani.