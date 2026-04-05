Regione, AVS: ‘Calabria a pezzi mentre la corte di Occhiuto costerà ai calabresi 2mln di euro’

"Un modello che nulla ha a che vedere con merito, competenza o interesse pubblico. È amichettismo" così i co-portavoce regionali di AVS Campana e Pignataro

“Non è più solo una questione politica. È una questione morale. La Calabria reale arranca, arretra, si svuota. E nel frattempo il palazzo si autosostiene, si protegge, si finanzia. Non possiamo che denunciare con forza ciò che emerge dalla cosiddetta Legge n. 12/2026: un sistema costruito per alimentare privilegi, mascherato dietro una norma volutamente illeggibile”.

È quanto dichiarano Giuseppe Campana e Fernando Pignataro, co-portavoce regionali di AVS.

“Occhiuto ha trasformato la Regione in una macchina di auto-finanziamento politico, mentre fuori da quei palazzi la Calabria cade a pezzi, relegata agli ultimi posti da tutti ma governata da una politica ai primi nei benefit. E tutto questo mentre quasi il 50% dei calabresi è a rischio povertà. La fotografia è impietosa. La Calabria – proseguono Campana e Pignataro – è stabilmente in fondo a tutte le classifiche socio-economiche europee: redditi bassi, sanità fragile, giovani in fuga, servizi insufficienti. Eppure, mentre tutto questo accade, la maggioranza guidata da Roberto Occhiuto sceglie di aumentare indennità, moltiplicare incarichi, creare nuove figure politiche e allargare indennità. Non per i cittadini. Per sé stessa. La Legge n. 12/2026 è una vergogna politica, l’emblema di questo metodo. Non una norma trasparente, ma un mosaico di rinvii, richiami e incastri normativi che rendono impossibile ai cittadini capire cosa stia realmente accadendo. È una scelta deliberata. Perché quando una legge non si capisce – tuonano i portavoce regionali di AVS– spesso è perché qualcuno non vuole che si capisca. Dentro quel testo si nasconde un aumento sistematico dei costi della politica: contributi auto come i suoi estesi agli assessori, indennità allargate, nuovi sottosegretari con staff, strutture moltiplicate. Un conto che supera abbondantemente il milione e mezzo di euro l’anno. E che potrebbe arrivare tranquillamente a due, con i contributi previdenziali”.

Sanità, Pnrr e fondi di coesione

“E tutto questo – ricordano Pignataro e Campana – mentre i servizi essenziali collassano. Nel frattempo, la Calabria reale vive un’altra storia. La sanità è in macerie, demolita da liste d’attesa infinite, i reparti si svuotano, il personale è insufficiente. La progettazione del Pnrr è ai limiti dell’azzeramento nonostante un’opportunità storica che rischia di andare perduta per incapacità amministrativa. I cittadini restano senza assistenza medica, soprattutto nelle aree interne, isolati da infrastrutture medievali. Collegamenti inefficienti, isolamento cronico, sviluppo bloccato. E come se non bastasse, si cedono 15 milioni di euro dei fondi di coesione per alimentare scelte nazionali lontane dai bisogni dei calabresi”.

L’appello alle opposizioni

Leggi anche