Reggio, Miramare in vendita: arriva l’avviso del Comune per l’asta
Il prezzo base d'asta è fissato a quasi 14 milioni di euro
18 Settembre 2025 - 14:41 | di Redazione
Dopo anni di attese, rinvii e vicende giudiziarie, il Comune di Reggio Calabria ha deciso di mettere in vendita uno degli storici punti di riferimento della città: l’Hotel Miramare.
Con la scelta di inserirlo nel piano di alienazione, l’amministrazione comunale apre le porte ad una nuova fase per questo immobile, fino ad ora scartata, dando vita a un’asta pubblica.
I dettagli dell’asta per l’acquisto dell’Hotel Miramare
L’asta si terrà il 24 ottobre 2025 alle ore 10:00 presso gli uffici del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, in via Michele Barillaro. Il prezzo base d’asta è fissato a € 13.895.133,05.
A questa somma andranno aggiunti gli investimenti necessari per la ristrutturazione dell’edificio.
Il “gioiello di famiglia”
Il Miramare non è solo un albergo, ma un pezzo di storia di Reggio Calabria. Tant’è che il sindaco Falcomatà lo aveva definito “il gioiello di famiglia”.
La sua posizione privilegiata, con vista mozzafiato sul mare e nel cuore pulsante della città, lo rende davvero inestimabile, di certo un progetto ad alto potenziale.
Termini dell’offerta
Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno presentare le offerte entro il 20 ottobre 2025, ore 12:00. È richiesta una cauzione pari al 10% del valore di partenza, quindi € 1.389.513,305. Inoltre, sarà possibile visitare la struttura solo previa richiesta di sopralluogo, che dovrà essere effettuata entro il 13 ottobre 2025, ore 12:00.
La vendita segna la possibilità di una nuova vita per l’immobile che ha vissuto numerose vicissitudini.