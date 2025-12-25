Avviso Eventi Straordinari, i promoter scrivono a Occhiuto: ‘Bando incoerente. Così si penalizza la Calabria’

“La graduatoria provvisoria dell’Avviso Eventi Straordinari: La Calabria che incanta, per alcuni storici esponenti del settore dei grandi eventi in Calabria, di incantevole ha ben poco, tant’è che hanno deciso di rivolgersi direttamente al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto“.

A firmare la lettera, tra gli altri, Ruggero Pegna, organizzatore di Fatti di Musica, Settimo Pisano, direttore generale della Fondazione Politeama, Sergio Gimigliano, Peperoncino Jazz Festival, Lillo Chilà, Catona Teatro, Gianluigi Fabiano, L’Altro Teatro, Mirko Perri, Color Fest, Nico Morelli, Compagnia I Vacantusi, Fabrizio Cariati, B-Alternative, Giusy Leone, Calabria Fest RAI Tutta Italiana.

«Illustrissimo Presidente Occhiuto, ci dispiace dover ricambiare gli auguri ricevuti con la graduatoria dell’ “Avviso Eventi Straordinari: La Calabria che incanta” appena pubblicata, con questa lettera. Avremmo preferito riceverli e ricambiarli in modo diverso. Partiamo da una considerazione: la Calabria nei grandi eventi esiste, è inserita e compete con le più grandi realtà italiane. Risultato inimmaginabile in un contesto difficile come il nostro; frutto di visione, lavoro, sacrifici, capacità, creatività, serietà, passione. Da decenni, ormai, è un pezzo importante della Calabria che incanta realmente, che promuove il territorio, che fa cultura, aggrega, richiama flussi di migliaia di visitatori e turisti, catalizza l’attenzione dei maggiori media. Appuntamenti fissi, riconosciuti e attesissimi, la cui sparizione improvvisa sarebbe un immotivato e gravissimo danno per tutti. I bandi regionali, da quando sono arrivati, contribuiscono a sostenere progetti di dimensione nazionale e motivo di orgoglio, che offrono occupazione e ricadute positive di ogni tipo: dall’immagine alla valorizzazione di beni paesaggistici e culturali, all’indotto turistico derivante dalle migliaia di presenze che questi eventi fanno registrare. Purtroppo, però, dalla scrittura del testo, senza alcuna concertazione con le associazioni di categoria che rappresentiamo, fino alle valutazioni finali, notiamo in questa occasione un impegno straordinario a creare ostacoli illogici, oltre a discrezionalità e arbitrarietà di giudizio, lasciato in modo fin troppo aleatorio alla competenza di chi esamina i progetti».