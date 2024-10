Concessione marchio ‘Grandi eventi’: l’avviso della Regione Calabria

L’attribuzione del marchio regionale dei Grandi Eventi è necessario per la concessione di un sostegno economico per l'annualità 2020

È pubblicato in pre-informazione l’avviso di selezione per l’attribuzione del marchio regionale dei Grandi Eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico- Annualità 2020.

Il presente avviso è finalizzato all’attuazione del Piano d’Immagine e Promozione turistica 2020 approvato con DGR 103 del 25/05/2020 e specificatamente dell’azione 4.1 del predetto piano; inoltre, con il presente avviso si dà attuazione alla “scheda Nuove operazioni n. 7- PAC 2007-2013” per come riprogrammata con DGR 104 del 25/05/2020 e s.m.e.i.

L’obiettivo strategico è il sostegno della creatività dei territori e sviluppare le produzioni culturali.

Tale intervento esprime la volontà di sostenere l’offerta artistico-culturale e la creatività attraverso grandi eventi capaci di caratterizzare i regionalismi valorizzandone identità, paesaggio, beni culturali e naturalistici.

È intenzione dell’Amministrazione regionale realizzare un programma di eventi che possano contribuire ad una migliore e più efficace promozione dell’immagine della Calabria incidendo sull’offerta turistica in periodi ben definiti nel corso dell’anno. Gli eventi, il cui contenuto artistico culturale di qualità e in grado di competere in un più ampio circuito nazionale e internazionale, sono da ritenersi attrattori turistici perché capaci di accendere i riflettori sulla comunità locale, sul paesaggio, sulla tradizione e l’identità.

In virtù della concessione del marchio, e per una migliore efficacia dell’intervento, nonché per favorire una più ampia fruibilità degli eventi, è prevista in capo all’Amministrazione un’attività di coordinamento delle attività di promozione e comunicazione nonché dei periodi di svolgimento di ogni singolo evento tali da ricoprire il più ampio arco temporale;

Agli eventi che saranno selezionati con il presente avviso, secondo le priorità strategiche indicate nel Piano d’Immagine e Promozione turistica 2020, sarà attribuito il marchio regionale dei grandi eventi calabresi.

I grandi eventi, a cui è attribuito il marchio, saranno oggetto di specifiche azioni di sviluppo, di promozione e di valorizzazione realizzate dalla Regione Calabria per le prossime annualità.

Inoltre, agli eventi selezionati è concesso un sostegno economico finalizzato alla realizzazione dell’edizione 2020.

Le attività oggetto del presente Avviso si inquadrano nella citata scheda nuove operazioni nr. 7 del PAC 2007/2013, con l’obiettivo di sostenere la coesione sociale attraverso la fruizione di eventi e manifestazioni culturali. In particolare, si intende sostenere la realizzazione di attività artistiche e culturali con particolare riferimento agli eventi caratterizzati dalla capacità di valorizzare i luoghi della cultura ed attrarre flussi di visitatori e turisti.

