Avviso pubblico ‘flash’ a Bagaladi, i chiarimenti sulla scelta del Comune

Come riportato ieri sulle nostre pagine, l’avviso del Comune di Bagaladi per “la selezione di n. 5 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001” è rimasto aperto per sole 48 ore, causando la rabbia i sei sindaci dell’Area Grecanica.

E’ una disputa che va avanti dallo scorso dicembre, quando un primo avviso dell’amministrazione guidata dal sindaco Santo Monorchio era stato ritirato per errori materiali.

L’avviso riguarda la “Selezione di esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività di supporto ai Comuni di Bagaladi, Bova, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti, per la realizzazione della “Strategia di Area Grecanica”, finanziata nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)”.

Da fonti vicine all’amministrazione comunale di Bagaladi, viene fatto notare che la scelta di procedere con un avviso pubblico invece che con un affidamento diretto (possibile perchè sotto soglia) è una scelta precisa del Comune guidato da Monorchio, e inoltre si evidenzia che la determina 58 dell’8 marzo 2024, non è un nuovo avviso pubblico (che quindi avrebbe dovuto rispettare le tempistiche previste dalle norme, ovvero da 10 a 30 giorni di pubblicazione) ma la riattivazione dell’avviso precedente, del dicembre 2023, riaperto a seguito della sospensione per errori materiali.

Si giustificherebbe così la scelta e la possibilità di caricare su InPa (portale pubblico del reclutamento) un avviso pubblico con apertura e chiusura delle candidature di sole 51 ore (dalle ore 17.00 del 12 marzo alle ore 20.00 del 14 marzo) rispetto alla finestra prevista dalle norme che richiede un minimo di 10 giorni.