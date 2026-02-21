Reggio, avvistata un’altra volpe in centro città. L’esperta: ‘Amare si, ma da lontano’ – FOTO

L’immagine della volpe che attraversa uno spazio urbano colpisce. È bella, affascinante. Ma racconta anche di un equilibrio delicato tra città e natura

Ancora una volpe a Reggio Calabria.

Dopo l’avvistamento di qualche settimana fa al Parco Lineare Sud, un altro esemplare è stato notato nella stessa zona, qualche notte fa. A documentare “l’incontro” gli scatti del nostro fotografo Antonello Diano, che immortalano l’animale in tutta la sua bellezza.

Leggi anche

Perché le volpi arrivano in città

Il fenomeno non riguarda solo Reggio. In molte città italiane la fauna selvatica si avvicina ai centri abitati.

Il motivo è semplice: in città è più facile trovare cibo, ripari sicuri e soprattutto assenza di predatori. Cassonetti, aree verdi, spazi poco frequentati diventano rifugi ideali.

La volpe è un animale adattabile. Sa muoversi con discrezione, soprattutto nelle ore notturne e sfrutta ogni opportunità.

L’invito: osservare, non intervenire

L’avvistamento ha suscitato curiosità e simpatia. Ma serve prudenza.

In questi casi è consigliabile mantenere le distanze, non cercare di avvicinare l’animale e non offrirgli cibo. È importante, se necessario, segnalare la presenza alle autorità competenti.

Un’appassionata di fauna selvatica ha spiegato a CityNow perché certi comportamenti possono essere dannosi:

“Invitare al contatto un animale selvatico altera il suo comportamento naturale, riducendo la diffidenza che lo protegge dagli esseri umani e dall’ambiente urbano. Le volpi che si abituano alla presenza delle persone rischiano incidenti stradali, malattie, aggressioni o catture. Inoltre, i contatti ravvicinati possono rappresentare un pericolo anche per noi, a causa di possibili trasmissioni di parassiti o zoonosi. Sarebbe buona prassi godere di un incontro così ravvicinato solo tramite l’osservazione: la convivenza con la fauna selvatica è possibile ma solo nel rispetto della loro natura. Amare sì, ma da lontano”.

Una presenza che fa riflettere

L’immagine della volpe che attraversa uno spazio urbano colpisce. È bella, affascinante. Ma racconta anche di un equilibrio delicato tra città e natura.

La convivenza è possibile. A patto di ricordare una regola semplice: osservare senza interferire.