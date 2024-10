Avvistato a largo di Tropea lo yacht di Flavio Briatore, Force Blue

Nella mattinata odierna, al largo delle coste di Tropea, è stato avvistato il mega yacht Force Blue, acquistato dall’imprenditore Flavio Briatore. Questa imponente imbarcazione, è possibile noleggiarla al costo di oltre 30 mila euro al giorno.

Non è chiaro se a bordo ci sia effettivamente il milionario imprenditore proprietario dello yacht, in quanto risulta essere in Sardegna insieme ad Elisabetta Gregoraci e al piccolo Nathan Falco.