L’avvocato Chiacchio si sbilancia sulla proposta della quarta promozione

Dopo Di Cintio, un altro avvocato esperto di diritto sportivo si è espresso in modo particolare sulla proposta riguardante la quarta promozione, da discutere al prossimo Consiglio Federale. parliamo dell’avv. Eduardo Chiacchio, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno e ripreso da TMW: “I meriti sportivi possono essere ampi. Occorre però anche scegliere il criterio. Il Bari sarebbe favorito da quello dei punti complessivi conquistati, il Carpi dal quoziente punti, nel caso in cui fossero conteggiate tutte le giornate di campionato.

Ma non si può non considerare che il Carpi avrebbe disputato a Salò la 27esima giornata e che all’ultimo momento la partita, in programma nella zona rossa, sia saltata. La Reggiana invece ha giocato e pareggiato. La mancata disputa della partita del Carpi lo favorisce per 4 centesimi“. A questo punto lecito chiedersi quale sia la soluzione più corretta: “Per me l’unica soluzione sono i playoff. Il premio della promozione deve essere acquisito sul campo di gioco.

L’assemblea è stata spaccata, se è vero che 16 società hanno votato per i playoff e 17 si sono astenute. Il quorum raggiunto non arriva al 50%. È una maggioranza risicata. Molto difficilmente sarà ratificata. Peraltro, andando a memoria, credo non ci siano mai stati nei campionati professionistici casi di adozione del quoziente punti per definire una promozione“.