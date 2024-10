Serie C, Ghirelli: ‘Se della proposta non passa nulla, come la prenderò?

Ennesima intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, questa volta a Gazzetta dello Sport, con le dichiarazioni riprese da tuttoC: “Ho grande rispetto per le posizioni del Consiglio federale, così come ce ne deve essere verso una Lega che ha il 17%“. Sul blocco delle retrocessioni è la scelta che crea meno contenziosi. Per le promozioni ci sono vantaggi netti, in coda no”.

Leggi anche

Tornando ai meriti sportivi, se si vogliono le promozioni ci devono essere le retrocessioni: “Eh lo so, ne parleremo con serenità al Consiglio federale. Se non passa nulla, come la prenderò? Rifletterò molto sul da farsi, anche se confido nella sensibilità della Figc“.