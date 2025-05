A Reggio torna ‘L’Azalea della Ricerca’ in occasione della Festa della Mamma

Domenica 11 maggio i volontari AIRC saranno in piazza per la raccolta fondi per la ricerca sui tumori femminili

In occasione della Festa della mamma, tornano in piazza i volontari Airc con l’obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti di ricerca sui tumori femminili.

A Reggio Calabria l’appuntamento è fissato per questa domenica 11 maggio negli spazi della chiesa di San Giorgio al Corso e Santa Lucia.

L’iniziativa, che in tutta Italia coinvolge circa 4000 piazze e migliaia di volontari, quest’anno coincide con una ricorrenza importante: i sessant’anni della Fondazione e il suo impegno costante a sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente.

“L’Azalea della Ricerca”, nata nel 1984, è la prima campagna di raccolta fondi sulle piazze, e continua, ancora oggi, a rappresentare l’appuntamento di riferimento per festeggiare le mamme e le donne con un fiore, oltre che un vero e proprio simbolo della salute al femminile. Questo evento non solo ha consentito ad AIRC di raccogliere risorse per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne, ma è anche l’occasione per promuovere l’importanza della prevenzione e raccontare i più importanti traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica.

In piazza, infatti, insieme alla piantina sarà distribuita una pubblicazione speciale sui tumori che colpiscono le donne, con testimonianze e informazioni utili per sfatare molti falsi miti.