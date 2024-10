Baglioni raddoppia a Reggio Calabria

Dopo una prima parte trionfale, con oltre 250.000 spettatori in 31 show, a seguito delle incessanti richieste del pubblico, il tour “Al Centro” di Claudio Baglioni continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti tra cui anche una seconda data a Reggio Calabria, il 27 marzo al PalaCalafiore. La data di fatto raddoppia quella già nota, del 26 marzo. Entrambi i concerti calabresi sono organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Al PalaCalafiore, come in tutte le tappe indoor del tour, grazie al palco al centro, il pubblico – disposto a 360 gradi – rivivrà, insieme all’artista, mezzo secolo di grande musica, attraverso una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi – per la prima volta – in ordine cronologico.

“Al Centro” – prodotto e organizzato da F&P Group – non celebra solo i 50 anni del rapporto tra Claudio Baglioni, la musica di Baglioni e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese.

Cinquanta anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1991, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.

I biglietti per la nuova data a Reggio Calabria saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 21 dicembre. Dalle ore 16.00 di sabato 22 dicembre saranno, invece, disponibili online e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

