Bagnara, enorme masso cade sulla strada: paura tra i residenti

Momenti di paura questa mattina a Bagnara Calabra. Intorno alle 6:00 un grosso masso si è staccato dal costone roccioso in zona Torre, in contrada Calicilì, rotolando fino alla carreggiata della strada che conduce al porto.

Il blocco di roccia, di notevoli dimensioni, ha invaso la sede stradale interrompendo il collegamento con l’area portuale. Fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando che il tratto è normalmente frequentato da automobilisti e operatori diretti al porto.

Strada bloccata e intervento del Comune

Subito dopo lo smottamento è intervenuta l’amministrazione comunale di Bagnara attraverso l’Ufficio tecnico. È stata attivata una ditta specializzata incaricata di rimuovere e frantumare il grande masso per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo sono stati avviati anche accertamenti tecnici sul costone dal quale si è staccata la roccia.

“Questa mattina, intorno alle ore 6:00, si è verificato uno smottamento in contrada Calicilì che ha provocato la caduta di un masso di notevoli dimensioni sulla sede stradale, interrompendo temporaneamente il collegamento con l’area portuale”, si legge nella comunicazione diffusa dal Comune.

Verifiche sulla stabilità

L’Ufficio tecnico ha inoltre avviato le procedure per incaricare dei geologi che dovranno effettuare verifiche sulla stabilità del versante e sulle condizioni di sicurezza dell’area interessata dallo smottamento.

Le analisi serviranno a capire se esistono ulteriori rischi e quali eventuali interventi saranno necessari per mettere definitivamente in sicurezza il tratto.

Collegamento strategico per il territorio

La strada interessata rappresenta un punto nevralgico per Bagnara. Si tratta infatti dell’unica via di accesso al porto, utilizzata quotidianamente da residenti, pescatori e operatori.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha fatto sapere che i lavori procedono senza sosta per ridurre al minimo i tempi di intervento e ripristinare la percorribilità della strada in piena sicurezza.

Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini per la stabilità del costone roccioso. La caduta del masso riaccende il tema della sicurezza lungo un tratto già considerato delicato dal punto di vista idrogeologico.