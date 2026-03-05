Palazzo Ducale dei Ruffo, sopralluogo di Versace: ‘Riaprirlo e restituirlo alla comunità’ – FOTO

Incontro a Bagnara col primo cittadino Pistolesi per verificare lo stato dell’edificio storico e avviare un percorso di bonifica, progettazione e valorizzazione del sito

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha visitato il Palazzo Ducale dei Ruffo, storico edificio simbolo di Bagnara Calabra, con l’obiettivo di accertarne le condizioni e valutare le azioni necessarie per una futura rivitalizzazione della struttura.

All’incontro hanno preso parte i tecnici della Città Metropolitana, il sindaco di Bagnara Adone Pistolesi, il presidente della Pro Loco Bruno Ienco, e il presidente della delegazione di Bagnara della Lega Navale Italiana Luciano Antonio Macrì, insieme ai rappresentanti dell’associazionismo locale che hanno manifestato piena disponibilità a collaborare nel percorso di recupero del sito.

Versace: “Una ferita nel cuore, ma c’è volontà di riaprire”

“Da questa giornata – ha detto Versace – emerge una grande volontà da parte del mondo dell’associazionismo, della Lega Navale, della Pro Loco e dell’amministrazione comunale di riaprire concretamente le porte di questa splendida struttura che racconta tanta storia e tanta poesia. Vedere un luogo così importante e identitario per Bagnara, ma direi per tutto il comprensorio metropolitano, in queste condizioni è una ferita nel cuore di tutti noi”.

Il sopralluogo rappresenta il primo passo di un percorso operativo che prenderà forma nelle prossime settimane. «Lo step successivo – ha spiegato il sindaco metropolitano facente funzioni – sarà la realizzazione, a breve, di un’analisi preliminare con i professionisti della Città Metropolitana e con la Lega Navale, che ha già dato la propria disponibilità a contribuire, in maniera pragmatica, alla risoluzione delle criticità più urgenti».

Bonifica, progettazione e risorse: la tabella di marcia

«La Pro loco – ha aggiunto Carmelo Versace – si è già resa disponibile, insieme alla nostra società di servizi, per avviare una prima attività di bonifica, necessaria per rendere l’area fruibile e accessibile considerando che il palazzo è chiuso ormai da molto tempo. Parallelamente, verrà avviato il percorso progettuale che porterà alla definizione degli interventi strutturali e alla ricerca delle risorse economiche necessarie a rimettere in sesto l’antico edificio».

«Dovremo stilare una tabella di marcia – ha proseguito l’inquilino di Palazzo Alvaro – partendo dalla progettazione definitiva fino a quella esecutiva. Sono passaggi importanti e che richiedono tempo, ma già oggi abbiamo scritto una pagina significativa considerata la volontà unanime di rimettere mano a questa struttura, riaprirla e riconsegnarla alla comunità».

«È un impegno che prendiamo con i cittadini di Bagnara – ha concluso Versace – ma anche con noi stessi. Non possiamo permetterci di lasciare in queste condizioni strutture così importanti per la storia e l’identità dell’intero territorio».