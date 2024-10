Porto di Corigliano-Rossano, stop all’investimento di Baker Hughes: Occhiuto amareggiato

Baker Hughes, l’azienda di tecnologia al servizio dell’energia e dell’industria, operante in Italia principalmente attraverso la società Nuovo Pignone, ha comunicato di aver formalmente rinunciato alla concessione per la costruzione di un sito industriale nel porto di Corigliano-Rossano. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale inviato all’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

L’azienda ha spiegato che l’incertezza sui tempi di sviluppo, dovuta a un ricorso dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, ha fatto venire meno le condizioni temporali necessarie per realizzare il progetto come inizialmente concepito. La concentrazione di tutte le attività in un’unica area, la banchina, non è più realizzabile.

Baker Hughes ha espresso grande rammarico per questa decisione, nonostante l’impegno e le risorse dedicati al progetto nell’ultimo anno e mezzo, in collaborazione con le istituzioni, le parti sociali e la società civile del territorio.

In alternativa a questa mancata espansione in Calabria, Baker Hughes sta valutando soluzioni interne per garantire la continuità del proprio business e conferma gli investimenti previsti per lo stabilimento di Vibo Valentia, che vedrà un potenziamento della capacità produttiva e la realizzazione di nuove infrastrutture.

Nel comunicato, Baker Hughes riconosce l’impegno e la collaborazione offerti dalla Regione Calabria, dall’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, dalla Zes, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da Confindustria, dalle organizzazioni sindacali e da tutti gli attori coinvolti nel progetto.

L’investimento inizialmente progettato da Baker Hughes avrebbe potuto generare 200 nuovi posti di lavoro tra Vibo Valentia e Corigliano-Rossano.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso il suo rammarico: