Balenando in Burrasca, al via a Pellaro la VII edizione tra mare e mito

La settima edizione del festival Balenando in Burrasca porta a Pellaro (RC) sette spettacoli tra teatro, musica, performance e narrazione. Il programma completo

Tra teatro, musica e arti performative la settima edizione del festival Balenando in Burrasca promette di far vibrare l’estate sullo Stretto. Sette gli appuntamenti concentrati tra agosto e settembre nella cornice dell’Arena Lega Navale Lungomare di Pellaro (RC) che uniranno generi e linguaggi diversi, spaziando dal teatro sperimentale alla canzone d’autore, dagli spettacoli multidisciplinari alle fiabe per i più piccoli, e offrendo al pubblico un’esperienza totalmente immersiva.

Un festival multidisciplinare tra teatro, musica e performance

Balenando in Burrasca, progetto organizzato dall’associazione Adexo APS e curato da Katia Colica (direttrice artistica) e Antonio Aprile (direttore organizzativo) conferma anche quest’anno la sua vocazione di festival innovativo, che mette al centro la narrazione, la contaminazione tra le arti e il coinvolgimento del territorio.

Con una programmazione articolata e artisti di rilievo nazionale, si propone come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate reggina.

Il programma 2025: sette appuntamenti da non perdere

Cinque spettacoli ad agosto e due a settembre compongono il cartellone 2025 del Balenando, volto a coinvolgere pubblici eterogenei con linguaggi accessibili e contemporanei a partire dal prossimo 6 agosto.

◉ 6 agosto – Proietti a modo mio (Silvio Barbiero)

◉ 7 agosto – La grande corsa verso Lupionòpolis (Peppe Voltarelli)

◉ 8 agosto – La notte di Giufà + Omaggio a Mimmo Fiore

◉ 9 agosto – Morgana, acque libere (con Luisa Malaspina)

◉ 11 agosto – Al centro dello Stretto (Thekla De Marco + Alessandro Calcaramo)

◉ 5 settembre – Maiali Rosa Volanti (Giulia Carrara)

◉ 20 settembre – Le buttane non esistono (Leonardo Mercadante)

Info e biglietti

Tutti gli spettacoli si svolgono presso l’Arena Lega Navale Lungomare Pellaro (RC).

Info su programma ed eventi: Facebook, Instagram, +39 376 031 9612 (ore 15/19).

I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket.it.

Balenando in Burrasca Festival “Fuoriluogo” è organizzato dall’associazione Adexo APS.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.