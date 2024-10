Balistreri: ‘Conosco Toscano, porterà la Reggina in serie A’

In altra parte del nostro giornale, abbiamo scritto del racconto di Pietro Balistreri riguardo la sua esperienza in riva allo stretto e quel memorabile gol realizzato nello spareggio contro il Messina. L’attuale attaccante del Marsala si sofferma sulla Reggina di adesso esaltandone le qualità dell’intero apparato: “Ho incontrato Toscano nel corso della mia carriera, ho fatto anche un ritiro con lui quando ero alla Ternana. Tecnico preparato che sicuramente arriverà in serie A.

Lo conosco dentro e fuori dal campo, lavora benissimo ed è un grande professionista. Sarà lui a portare la Reggina in serie A e poi con quel presidente… Luca Gallo poche parole e tanti fatti. La robustezza e la solidità della società sono fondamentali e gran parte dei meriti vanno anche a lui. Ho sentito alcuni suoi discorsi anche motivazionali, verso la squadra ed il pubblico, Reggio ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità.

Senza parlare della rosa, stratosferica, in avanti Denis, Corazza, Reginaldo, anche la difesa di altissimo livello”.

Intervento anche dell’ex difensore Totò Aronica: “Intanto un saluto affettuoso a Desiderio Garufo che ho avuto modo di conoscere a Trapani. La Reggina il prossimo anno probabilmente sarà in serie B e questa è la naturale conseguenza di una programmazione societaria, di un grande gruppo costruito dal direttore sportivo, di un tecnico capace e competente e dei ragazzi che stanno stradominando il campionato e che speriamo riescano a portarlo a compimento.