Ballottaggi in Calabria, De Gaio vince a Castrovillari. A San Giovanni in Fiore ribaltone Barile

Il turno di ballottaggio ridisegna gli equilibri in due importanti Comuni calabresi della provincia di Cosenza. A Castrovillari la candidata del centrodestra Anna De Gaio conquista la fascia tricolore. A San Giovanni in Fiore, invece, Antonio Barile ribalta il risultato del primo turno e supera il candidato del centrodestra Marco Ambrogio.

Due sfide con esito differente rispetto al primo turno: da una parte la conferma del vantaggio maturato al primo turno, dall’altra una rimonta che cambia lo scenario uscito dalle urne due settimane fa.

Anna De Gaio nuova sindaca di Castrovillari

A Castrovillari la candidata sindaco del centrodestra Anna De Gaio ha vinto il ballottaggio con il 53,97% delle preferenze. Superato Ernesto Bello, candidato dell’area di centrosinistra, che si è fermato al 46,03%.

De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, partiva dal risultato più alto ottenuto al primo turno. Nella prima tornata elettorale aveva infatti raccolto il 43,59% dei voti, mentre Bello aveva ottenuto il 27,70%.

Il secondo turno ha confermato il vantaggio della candidata del centrodestra, che guiderà ora il Comune di Castrovillari dopo una competizione seguita con attenzione in tutta l’area del Pollino.

A San Giovanni in Fiore vince Antonio Barile

Risultato diverso a San Giovanni in Fiore, dove Antonio Barile ha conquistato la carica di sindaco ribaltando l’esito del primo turno.

Sostenuto da una lista civica riconducibile all’area del centrosinistra, Barile ha ottenuto il 55,38% delle preferenze. Battuto Marco Ambrogio, candidato del centrodestra, che si è fermato al 44,62%.

Il dato assume un peso politico rilevante perché al primo turno Ambrogio era arrivato nettamente avanti con il 45,24%, mentre Barile aveva raccolto il 26,22%. Il ballottaggio ha quindi cambiato completamente il quadro.