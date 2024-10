Bambina disabile subisce discriminazioni, Marziale: “I responsabili dovranno rispondere”

“Nell’apprendere, dalle colonne di ‘Gazzetta del Sud’, che una bambina disabile avrebbe subito trattamenti discriminatori e di totale indifferenza da parte di due docenti, nella stessa scuola di Catanzaro dove circa un mese fa un altro bimbo disabile sarebbe stato lasciato in solitudine mentre i compagni erano in gita, mi dico obbligato a intervenire per capire se gli accadimenti rispondano a verità. Due episodi nella stessa scuola nel volgere di così poco tempo devono essere necessariamente verificati”.